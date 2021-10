Calciomercato Juventus, c’è anche l’Atletico Madrid | Concorrenza spietata

Calciomercato Juventus, sul difensore che va in scadenza alla fine di questa stagione, ci sarebbe anche l’Atletico Madrid

Una concorrenza spietata. Perché non c’è solamente la Juventus sulle tracce del difensore che alla fine di questa stagione va in scadenza di contratto e che probabilmente non rinnoverà, ma ci sarebbe anche l’Atletico Madrid, società che si è inserita nell’ultimo periodo, oltre al Barcellona e anche alla Lazio. La situazione di Romagnoli ormai si conosce: con Pioli il feeling è finito da tempo, e in questo momento sta giocando solamente perché Kjaer è fuori. Il Milan, con molte probabilità, non rinnoverà il suo contratto. E allora la Juventus da un po’ di tempo ha messo gli occhi sul difensore. Ma fino al momento, ogni trattativa, non è andata a buon fine.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, il retroscena su Vlahovic | “La società ha detto no”

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, è in cima alla lista di Cherubini | Arriva in inverno