Calciomercato Juventus, il retroscena su Vlahovic | “La società ha detto no”

Calciomercato Juventus, spunta il retroscena clamoroso: Paratici era riuscito nel colpo, ma la società ha detto di no al prestito

Un retroscena clamoroso. Che dimostra come la Juventus con uno dei suoi dirigenti era già sul calciatore. Ma che dimostra, anche, come alcune valutazioni fatte possono rivelarsi clamorosamente sbagliate. I fatti sono questi, spiegati dopo la partita Italia-Spagna di ieri sera. Il portale calciomercato.it, alla fine della sfida tra gli azzurri di Mancini e le Furie Rosse di Luis Enrique, ha fatto la consueta diretta alla quale ha partecipato come ospite, il giornalista Enrico Camelio. Lo stesso, ha rivelato un particolare che, adesso, è davvero clamoroso. “Un anno e mezzo fa, il buon Fabio Paratici aveva portato Vlahovic in prestito alla Juventus senza obbligo di riscatto e la società aveva detto di no”.

