Calciomercato Juventus, addio a zero | Si cerca già l’alternativa

Calciomercato Juventus, tra qualche mese la Vecchia Signora rischia di perdere il proprio giocatore a zero, si valuta già l’alternativa.

Calciomercato Juventus, tra qualche mese la Vecchia Signora rischia di perderlo a zero. Perin è il secondo portiere ritornato per prendere le veci dell’ormai ex stella Gigi Buffon, adesso in forze al Parma. Sul futuro di Perin c’è però poca chiarezza, anzi, c’è la grossa possibilità di un addio a parametro zero vista la sua imminente scadenza di contratto. Come riporta ‘Tuttosport’ la Vecchia Signora si starebbe infatti già guardando in giro per identificare potenziale sostituti. Cercando di fatto un nuovo secondo portiere.

La Juventus valuta il nuovo secondo portiere | Ospina il primo nome

Ospina potrebbe diventare la soluzione praticabile per i bianconeri. Giocatore dalla grande esperienza anche lui in scadenza con il rispetto club, il Napoli. Ma ci sarebbero, qualora non si riuscisse a chiudere l’operazione Ospina, anche diversi nomi italiani.