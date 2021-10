Calciomercato Juventus, dalla Spagna sono sicuri | Addio da subito

Calciomercato Juventus, Carlo Ancelotti ha fatto la lista dei nomi che potrebbero partire. Ci sono importanti obiettivi dei bianconeri.

Calciomercato Juventus, il Real Madrid di Carlo Ancelotti avrebbe fatto una lista di nomi certamente appetibili per il mercato, tutti in partenza. Alcuni, fra gli altri, autentici obiettivi dei bianconeri. Con il ritorno di Carlo Ancelotti i blancos hanno fatto chiarezza sul futuro e avrebbero in mente di rifondare la squadra lasciando partire, di fatto, i possibili esuberi. Nella lista di nomi stilata da Ancelotti comparirebbero Gareth Bale, Marcelo, Mariano Diaz and Luka Jovic.

Addio ad alcuni titolari | Ancelotti ha deciso

Da Bale a Marcelo. Andando con ordine i nomi che potrebbero fare comodo alla Vecchia Signora non sono pochi. Marcelo in passato fu un obiettivo per difesa, inizialmente cercato anche per l’ottimo feeling con CR7 e la qualità tecnica notevole che l’ha contraddistinto negli anni. Dalla Spagna, esattamente dal portale ‘fichajes.net’ si fa un lotto nomi decisamente appetibili per la Vecchia Signora, specialmente pensando a Jovic, giocatore che potrebbe fare comodo là davanti.