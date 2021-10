Calciomercato Juventus, difesa a costo zero: opportunità in Bundesliga

Il calciomercato della Juventus è sempre argomento di grande discussione tra i tifosi bianconeri, ancor più durante la sosta del campionato.

Il 2022 si sta avvicinando ma a gennaio difficilmente ci saranno grandi investimenti. Senza dubbio se ci sarà l’occasione per rinforzare la squadra di Allegri con qualche colpo low cost la dirigenza non se la farà scappare. Tuttavia è inevitabile che la Juventus debba guardare più che altro al mercato estivo. Con tanti ottimi giocatori che alla fine di questa stagione potrebbero cambiare casacca per fine contratto.

Calciomercato Juventus, non solo Romagnoli: le occasioni in difesa

È da diverse settimane che si vocifera di un interesse bianconero riguardo difensori centrali che, se non arriverà il rinnovo, potrebbero arrivare a parametro zero. Rudiger, ad esempio, anche se il tedesco potrebbe anche rimanere al Chelsea nonostante abbia addosso gli occhi di tanti club europei. E poi potrebbe essere libero a costo zero Romagnoli del Milan, per il quale ci sarebbe da battere la concorrenza della Lazio. E ora spunta una opportunità anche in Bundesliga. Come si legge su Sportmediaset infatti il futuro di Niklas Sule potrebbe non essere al Bayern Monaco. Ci sarebbe qualche ostacolo riguardo il rinnovo del contratto in scadenza a giugno e dunque il possente difensore tedesco potrebbe cambiare aria nella prossima stagione.