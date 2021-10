Juventus, Ramsey: “In nazionale sanno come gestirmi”

Aaron Ramsey non riesce proprio a essere protagonista con la maglia della Juventus. In questi giorni il gallese è impegnato con la sua nazionale.

E c’è da dire che quando veste la maglia del Galles Ramsey spesso riesce a trovare delle buone prestazioni. Già agli scorsi Europei il centrocampista ex Arsenal si era messo in evidenza, ma all’inizio della nuova stagione è stato nuovamente frenato dagli infortuni. Allegri lo aveva anche provato come “volante” davanti alla difesa con risultati altalenanti prima di un nuovo stop. Queste gare in nazionale potrebbero fargli ritrovare lo smalto dei giorni migliori. Nel frattempo le sue parole dal ritiro sembrano un po’ voler mandare una frecciatina alla Juventus.

