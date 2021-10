Juventus, vietato rilassarsi: sabato amichevole in programma

La Juventus in questa fase sta lavorando a ranghi ridotti in vista del nuovo via del campionato. Il prossimo avversario sarà la Roma di Mourinho.

Mister Allegri si ritrova a dover lavorare sul campo senza più di mezza squadra, impegnata con le rispettive nazionali. Certo non il modo migliore per preparare la prossima delicata partita di serie A nella quale si dovrà cercare un’altra vittoria per continuare a risalire la classifica. Il gruppo rimasto a lavorare sarà impegnato in una amichevole piuttosto impegnativa sabato prossimo e il tecnico sicuramente si attende delle risposte importanti.

