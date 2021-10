Calciomercato Juventus, addio al big del Toro | Ci sono i bianconeri

Calciomercato Juventus, il timore di Cairo, dato il mancato rinnovo del proprio pupillo, dietro, possa esserci proprio la squadra bianconera.

Calciomercato Juventus, Urbano Cairo è preoccupato per un suo giocatore, il capitano Belotti. Stando alle ultime indiscrezioni, il bomber non vorrebbe rinnovare il proprio contratto con i granata. Come riportato dal giornalista ‘Paolo Bargiggia’ dietro a questa manovra potrebbe esserci la Juventus, alla ricerca di un nuovo attaccante da affiancare a Dybala e Morata. Le parole del presidente del Torino fanno rumore e il rinnovo di contratto del proprio capitano ancora non è arrivato.

Belotti non rinnova | Juve alla finestra

Ecco le parole pronunciate da Cairo al festival dello sport a Trento, proprio a proposito del bomber granata Belotti: “Per il momento Belotti non ha ancora firmato e non credoabbia voglia di farlo. Noi abbiamo fatto una proposta che andava oltre le possibilità del club, ma non posso costringere Belotti a fare nulla”.