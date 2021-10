Juve Roma, la gomitata segna l’inizio della contesa: il gesto di Cuadrado

Desde hoy empezó el Juve-Roma ! Ojalá y Viña logre llegar a tiempo para el partido.

Juventus Roma è già iniziata, o meglio, due giocatori dei rispettivi club si sono già affrontati nella sfida con le rispettive nazionali. Un episodio ha già fatto parlare i social, una gomitata di Cuadrado nei confronti di Vina, giocatore della Roma.

Cuadrado affronta Vina

Nella foto infatti si vede il colombiano intento in un azione di gioco dare una gomitata al giocatore della Roma che cade a terra non appena subisce l’urto. Un episodio che ha già fatto parlare i social è che inaugura seppur a distanza la super sfida del prossimo weekend che vedrà la Juventus ospitare la Roma di Mourinho all’Allianz Stadium di Torino.

Da capire o meno la volontarietà del gesto ma sicuramente gli animi si iniziano ad accendere. La Juventus non può e non deve più perdere scontri diretti, vincere in casa contro la Roma significherebbe molto per la rimonta allo scudetto. Staremo a vedere cosa succederà, consapevoli che non sarà di sicuro una partita semplice.