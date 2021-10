Calciomercato Juventus, concorrenza alla Roma | Difensore nel mirino

Calciomercato Juventus, concorrenza alla Roma: c’è un difensore nel mirino che interessa anche ai giallorossi. Servono 15 milioni

Ci sarebbe un difensore nel mirino della Juventus. Che dovrebbe comunque battere la concorrenza della Roma per riuscire a portarlo in Serie A. Sì, Cherubini, che deve iniziare anche a pensare al possibile addio di qualcuno dietro, e soprattutto al fatto che Chiellini prima o poi dovrà comunque lasciare, avrebbe messo nei propri radar un elemento che il Benfica ha preso dal Santos per 6,5 milioni di euro, e che in poco più di un anno ha più che raddoppiato il proprio valore di mercato. Ne servirebbe adesso 15 milioni per strapparlo ai lusitani.

E’ tutto Verissimo, non è un gioco di parole, siamo chiari. Il calciatore in questione, infatti, si chiama Lucas Verissimo, ha 26 anni, e gioca attualmente nel Benfica come detto: e in questa stagione ha già messo a referto 11 presenze, con 2 reti e altrettanti assist. Un profilo sicuramente assai importante.

