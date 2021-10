Calciomercato Juventus, il big dei nerazzurri non rinnova il suo contratto all’Inter. Occasione per Cherubini.

Calciomercato Juventus, il big nerazzurro non rinnova il suo contratto con l’Inter. Inzaghi è preoccupato per il futuro del proprio difensore, De Vrij infatti non intende rinnovare il propri contratto a Milano e, dunque, si potrebbe aprire una pista bianconera, con Cherubini pronto a fiutare l’affare in difesa.

De Vrij non rinnova | Occasione per i bianconeri

Marotta valuta attentamente la situazione ma il difensore potrebbe non rinnovare il proprio contratto in nerazzurro, in scadenza nel 2023. Come riportato da ‘Tuttosport’ la questione rinnovo è molto delicata in casa nerazzura, ci sarebbe stati infatti i primi contatti per il prolungamento del contratto con tanto di avanzamento dell’offerta dagli attuali 3,8 milioni di euro netti a stagione a 4,5 milioni più bonus.