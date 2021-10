Calciomercato Juventus, addio all’estero | Offerta da oltre 100 milioni

Calciomercato Juventus, il giocatore potrebbe lasciare i bianconeri per oltre 100 milioni di euro andando all’estero.

Calciomercato Juventus, addio da oltre 100 milioni. Così comunica il giornalista Ivan Reggiani che dalla tv di ‘Calciomercato.it’. Il futuro di Chiesa potrebbe essere lontano dalla Juventus, all’estero. Le big inglesi sarebbero disposte a fare le follie pur di assicurarsi il giovane bomber ed esterno bianconero. Giocatore che partita dopo partita sta dimostrando di essere il top che in questo momento la Vecchia Signora aveva bisogno.

Chiesa è l’obiettivo numero uno delle big inglesi che verserebbero nelle casse dei bianconeri una somma di denaro importante, sui 100 milioni di euro. Ne è convinto Ivan Reggiani che ai microfoni di ‘Cacliomercato.it’ dice ancora:

“Federico Chiesa è molto apprezzato oltremanica, sponsorizzato da Cristiano Ronaldo. Penso che Federico possa andare via molto presto dalla Juventus. Può superare i cento milioni tranquillamente”.

Un futuro di Chiesa altrove sarebbe un dramma per questa Juventus soprattutto in questo momento, dove, l’italiano ha saputo mettersi in luce ed è diventato un vero proprio simbolo per i compagni ma soprattutto per i tifosi che adesso cominciano già ad amarlo.