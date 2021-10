Calciomercato Juventus, cercasi bomber | Intrigo con l’Arsenal

Calciomercato Juventus, cercasi bomber. I bianconeri potrebbero valutare una pista italiana o addirittura guardare all’estero.

Calciomercato Juventus, diverse piste per il nuovo bomber bianconero. Dall’Inghilterra informano di come l’Arsenal stia già individuando il sostituto di Lacazette. Si parla infatti di un italiano. Come riporta il sito ‘www.football.london’, i Gunners starebbero guardando proprio a Torino. L’obiettivo sarebbe Belotti del Torino, giocatore che non intende rinnovare il proprio contratto con la squadra di Cairo e che, dunque, potrebbe scegliere la meta inglese per il suo futuro. Il bomber del Toro era stato accostato anche alla Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, concorrenza alla Roma | Difensore nel mirino

Belotti al posto di Lacazatte

In questo senso i gunners potrebbero liberare il proprio bomber, anche lui in scadenza e volenteroso di scegliere una nuova squadra per il proprio futuro. Lacazatte sarebbe l’interprete perfetto per questa Juventus di Allegri.