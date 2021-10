Calciomercato Juventus, altre due di A sull’esterno in scadenza

Guardare al futuro con la consapevolezza di dover saper cogliere le occasioni. Il calciomercato della Juventus nel 2022 si preannuncia davvero bollente.

L’intenzione della società è ovviamente quella di regalare al tecnico Massimiliano Allegri una rosa sempre più forte e competitiva in tutti i reparti. Tuttavia si deve pur sempre fare i conti con il bilancio e con la necessità di non appesantire troppo il monte degli ingaggi. Ecco perché anche la Juventus, così come tutti i top club europei, guarda anche con particolare interesse ai possibili parametri zero. Ovvero quei calciatori che potrebbero liberarsi senza alcun indennizzo alla fine della stagione in corso.

