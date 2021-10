Juventus-Roma, formazione ancora tutta da decifrare

Juventus-Roma è il prossimo grande appuntamento che attende la squadra di Massimiliano Allegri in campionato, domenica prossima 17 ottobre.

Settimana di allenamenti svolta a ranghi ridotti per la squadra juventina, visti i tanti elementi impegnati in giro per il mondo con le rispettive nazionali. Nelle ultime ore è arrivata anche una notizia che non fa certo felice il tecnico juventino, ovvero la positività di Rabiot che difficilmente lo renderà disponibile per la prossima partita di campionato. Per la quale non è facile al momento capire quale sarà l’undici titolare.

