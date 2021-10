Calciomercato Juventus, insidia Chelsea per il mediano

Per il calciomercato della Juventus questo è un periodo caldo, un periodo nel quale si intrecciano tanti rumors in vista dell’anno che verrà.

La volontà del club è abbastanza chiara, è quella di ringiovanire l’organico per aprire un nuovo ciclo. Puntare sulla linea verde vuol dire avere in rosa elementi destinati ad essere la colonna della squadra per anni. Per questo motivo la Juventus vuole puntare su Chiesa, Kulusevski, De Ligt e tutti gli altri giocatori che possono a lungo essere determinanti. A centrocampo si cerca una pedina con l’identikit giusto e tutti gli indizi portano a Tchouameni, astro nascente del calcio francese.

