Calciomercato Juventus, assalto Newcastle | Lo sceicco vuole i bianconeri

Calciomercato Juventus, con l’arrivo di Bin Salman il calcio potrebbe essere stravolto in toto. Tanti possibili acquisti anche in Serie A.

Calciomercato Juventus, con l’arrivo dello sceicco Bin Salman il calcio che ricordiamo potrebbe, letteralmente, cambiare. Proprio così, il nuovo proprietario del Newcastle sogna in grande e farebbe un vero e proprio banchetto in Italia. Oltre al sogno Antonio Conte per la panchina, tanti altri nomi potrebbero far parte del super team ideato dal nuovo patron del Newcastle. Tra i bianconeri spiccano infatti le due superstar, ancora molto giovani, capaci di far la differenza ad ogni partita: stiamo parlando di Federico Chesa e De Ligt.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, il gran rifiuto. Ha detto di no ad Agnelli per due volte

Lo sceicco vuole De Ligt e Chiesa

I due pupilli di Allegri e della Juventus diventerebbero i più desiderati al mondo. Proprio così, lo sceicco li avrebbe messi entrambi nel mirino per il nuovo super team da lui pensato, ma stando in Italia altri nomi potrebbero finire nella “pazza” lista, stiamo parlando anche di De Vrij in scadenza con i nerazzurri e di Brozovic.