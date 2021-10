Calciomercato Juventus, “giocatore furioso” | Servono 35 milioni

Calciomercato Juventus, il calciatore sarebbe furioso per il poco spazio avuto fino al momento. Alla fine dell’anno pronto a salutare

Il suo profilo è stato molto spesso accostato alla Juventus negli anni scorsi. Anche nell’ultima estate a dire il vero. Ma mai si è andato oltre a un sondaggio e, una vera e propria trattativa, praticamente non è mai iniziata. Ma alla fine di questa stagione le cose cambieranno sicuramente, anche perché, secondo quarto riportato da Diariogol.com, il calciatore sarebbe furioso per il trattamento di Carlo Ancelotti, che lo ha mandato in campo solamente per 221 minuti in questa stagione.

Parliamo di Marco Asensio: contratto in scadenza nel 2023, clausola da 700 milioni, ma che potrebbe partire per 35 alla fine della stagione in corso. Ormai di dubbi che il suo rapporto con il Real Madrid sia finito non ce ne stanno. I Blancos, addirittura, starebbero già pensando al sostituto, che dovrebbe essere Mahrez, quindi, prendere Asensio, non dovrebbe essere impossibile. Ma la concorrenza è alta.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, futuro in bilico | Decide a gennaio