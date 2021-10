Calciomercato Juventus, dalla Spagna | Il Liverpool piomba sull’esterno

Calciomercato Juventus, dalla Spagna parlano di un assalto da parte del Liverpool per volere di Klopp su uno degli obiettivi dei bianconeri.

Calciomercato Juventus, stando alle indiscrezioni lanciate dalla Spagna, da ‘Mundo Deportivo’, Klopp avrebbe mosso interesse per uno degli obiettivi primari dell’attacco bianconero, stiamo parlando dell’esterno francese, in uscita dal Barcelona, Dembele. Stando alle indiscrezioni, il tecnico tedesco sarebbe letteralmente innamorato del giocatore a tal punto da aver già iniziati i preliminari contatti con il suo agente. Come sappiamo Dembele è finito anche in ottica bianconera data la sua, ormai probabile, partenza a fine stagione.

Anche il Liverpool su Dembele

Sarà dunque un vero e proprio duello per ottenere il francese. Klopp avrebbe già fatto sapere alla dirigenza il suo grande interesse per il profilo in uscita dal Barcellona, che si sposerebbe ottimamente con le sue idee tattiche. Un addio che sembra quasi certo con due big europee pronte a farsi battaglia pur di arrivare al giocatore.