Calciomercato Juventus, trattative in corso | Il rinnovo ancora non c’è

Calciomercato Juventus, trattative in corso tra gli agenti del calciatore e il club. Ma il rinnovo ancora non c’è Cherubini alla finestra

Le trattative sono iniziate. Secondo le voci che arrivano dalla Spagna. Ma al momento, un possibile accordo, è lontano.

La Juventus quindi rimane alla finestra. E monitora la situazione in vista della prossima stagione quando Dembelé, attaccante del Barcellona, si potrebbe liberare a parametro zero. La società bianconera guarda con attenzione al possibile affare senza dover sborsare nemmeno un euro. Ma sarà in ogni caso difficile, visto che sul calciatore ci sono i maggiori club europei.

Calciomercato Juventus, Dembelé tratta con il Barcellona

La novità, comunque, secondo alcuni giornalisti spagnoli, è che a differenza di altre volte, l’attaccante francese avrebbe mostrato l’intenzione di voler rinnovare con il club catalano, stimolato dalla possibilità di giocare con Aguero, che ormai è pronto al rientro e che proprio oggi, in amichevole, ha trovato la sua prima rete con la maglia blaugrana. I contatti tra le parti sono settimanali, e continueranno anche nei prossimi mesi, ma al momento nulla è stato concluso.

Dembelé negli ultimi anni ha pagato a caro prezzo molti infortuni che lo hanno tenuto distante dal terreno di gioco. Ma sicuramente le sue qualità sono fuori discussione. La Juventus, già nell’estate che si è da poco conclusa, ha cercato di acquisirne le prestazione, sognando un colpo importante senza dover sborsare una cifra esorbitante vista la situazione contrattuale. Ma così non è stato, con Cherubini che ha rimandato il tutto per il prossimo anno. Ma le situazioni possono cambiare in breve tempo, e per Dembelé sembra appunto così.