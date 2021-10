Calciomercato Juventus, anche l’Everton sul centrocampista

Il calciomercato della Juventus è stato l’argomento che ha catalizzato l’attenzione dei tifosi durante questa pausa del campionato.

Il 2022 si sta avvicinando e già a gennaio i supporters si aspettano qualche mossa da parte della dirigenza. Le occasioni potrebbero non mancare, ci sono tanti calciatori anche nei top club europei che stanno giocando poco e che potrebbero decidere per questo motivo di cambiare aria. Si è parlato molto di Van de Beek del Manchester United negli ultimi giorni ma non bisogna dimenticare tra le possibili opportunità di mercato Isco del Real Madrid.

Calciomercato Juventus, l’Everton su Isco

Come si legge su Mundo Deportivo il futuro del centrocampista sembra poter essere davvero lontano da Madrid, visto che su di lui ci sarebbe il forte interesse dell’Everton Gli inglesi vorrebbero puntare sulla qualità e sull’esperienza del calciatore iberico per entrare tra le big della Premier League. Negli scorsi mesi si era fatto anche il suo nome come possibile rinforzo per la Juventus. A gennaio potrebbe dunque decidere di lasciare la Liga per accettare una nuova intrigante sfida.