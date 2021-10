Calciomercato Juventus, puntarci oppure no: è l’ora delle scelte

Si avvicina il mese di gennaio e si fanno sempre più incandescenti le voci di calciomercato per quanto riguarda la Juventus del futuro.

Non mancano molte settimane alla riapertura delle trattative. Gennaio ormai è dietro l’angolo e molti club dopo le prossime partite inizieranno a fare delle valutazioni per capire dove poter intervenire per rinforzare la loro rosa. Juventus compresa ovviamente. Se ci saranno buone occasioni da sfruttare la dirigenza non si farà trovare impreparata. Ma all’orizzonte potrebbero anche esserci delle cessioni.

Calciomercato Juventus, Kulusevski può partire a gennaio?

Bisognerà capire ad esempio se la Juventus vorrà puntare o meno su giocatori come Kulusevski. Lo svedese con Allegri è alla ricerca della miglior posizione nella quale esprimere il suo talento. Negli ultimi giorni si sono intensificati però i rumors riguardo una sua possibile partenza. Prima si è parlato dell’interesse del Tottenham, vista la stima di Paratici nei riguardi dell’ex Parma. Quindi si è parlato di Kulusevski come possibile pedina di scambio in affari con Fiorentina (per Vlahovic) e con Atalanta (Muriel). Le capacità tecniche dello svedese non si discutono, ad Allegri il compito di saperle esaltare se la società vorrà puntare forte su un giocatore per il quale ha fatto comunque nell’estate 2020 un investimento importante.