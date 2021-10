Calciomercato Juventus, effetto domino: il Bayern Monaco fa sul serio per l’attaccante e potrebbe scatenare molti club la prossima estate

Potrebbe esserci un clamoroso effetto domino alla fine di questa stagione. Con i migliori club europei, tra i quali la Juventus, che si potrebbero trovare davanti a delle opportunità di mercato che appaiono impensabili in questo momento.

La Bild, infatti, è sicura che il Bayern Monaco potrebbe decidere di tentare l’assalto ad Haaland qualora Lewandowski decidesse di lasciare il club bavarese alla fine della stagione. L’autorevole quotidiano tedesco è sicuro di questo, e allora, si potrebbe scatenare un’asta attorno al polacco, uno dei migliori centravanti del Mondo, che potrebbe riguardare anche la società bianconera che, ricordiamo, ha sicuramente bisogno di uno che lì davanti la mette con estrema regolarità. Ma ci potrebbe essere comunque un problema, su un altro elemento che Cherubini, e su questo non ci sono dubbi, ha messo nel mirino, vale a dire Vlahovic.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, il Barcellona spiazza tutti | Assalto al mediano

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, il Barcellona spiazza tutti | Assalto al mediano

Calciomercato Juventus, il Borussia su Vlahovic

Sì, perché i gialloneri, che sono sempre in grado di andare a prendere quei talenti che poi nello spazio di pochi anni riescono quasi sempre a esplodere, hanno messo nel mirino l’attaccante serbo della Fiorentina che non rinnoverà il proprio contratto. E lo potrebbe fare mettendo sul piatto un’enorme cifra economica visto che per il norvegese verranno richiesti almeno 150 milioni di euro. La Juve quindi potrebbe solamente guardare, in questo caso, e cercare di acquisire le prestazioni del polacco, anche se lo stesso è tentato dall’esperienza in Premier League, visto che il Real ha occhi solamente per Mbappé.

E in questo senso potrebbe anche arrivare una proposta da parte dei parigini, che libererebbero in questo modo Icardi, che potrebbe così tornare in Serie A. Tanti incastri, soluzioni, che si potrebbero definire nella prossima finestra di calciomercato. Quella lunga, però, a gennaio nessuno di quelli citati in precedenza dovrebbe lasciare il proprio club d’appartenenza.