Calciomercato Juventus, porte girevoli nell’attacco del futuro

Il calciomercato della Juventus nel futuro sarà incentrato soprattutto alla ricerca di un centravanti di grande spessore, che faccia la differenza.

Durante la sosta del campionato per gli impegni delle nazionali si è parlato molto di calciomercato e Delle possibili mosse per futuro. Perché la concorrenza è sempre molta e dunque se si vuole raggiungere un determinato obiettivo bisogna sempre muoversi con anticipo per anticipare gli altri club. La Juventus probabilmente cambierà qualcosa in attacco, visto che il futuro di Alvaro Morata in bianconero sembra essere in bilico.

Calciomercato Juventus, se non si riscatta Morata si guarda anche ad Icardi

Sportmediaset riporta le voci che arrivano dalla Spagna e precisamente da AS secondo le quali sarebbe in bilico il riscatto del centravanti spagnolo, attualmente al secondo anno di prestito dall’Atletico Madrid. La somma da sborsare sarebbe di 35 milioni di euro, decisamente importante. Rinunciando a Morata, che è nel mirino del Tottenham dove ritroverebbe Paratici e dove potrebbe prendere il posto di Kane, la Juventus potrebbe avere poi quella somma a disposizione per tentare il colpo Vlahovic. Anche se non si chiuderebbero nemmeno le porte per un possibile colpo Icardi, che potrebbe tornare in Italia vista l’abbondanza di attaccanti nel Psg.