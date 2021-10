Juventus, come stanno Dybala e Morata: le ultimissime

Si entra nel vivo della preparazione in casa Juventus in vista della partita di domenica prossima contro la Roma di Josè Mourinho.

Allegri deciderà la formazione solamente in extremis, visto che dovrà valutare prima le condizioni dei giocatori sudamericani che rientreranno soltanto poche ore prima del fischio d’inizio. E non solo, visto che a centrocampo ci sono degli elementi in dubbio o non al meglio. Chiesa, Locatelli, Szczesny e Bonucci sembrano essere al momento gli unici sicuri di una maglia da titolare. Gli altri dilemmi di formazione verranno sciolti nei prossimi allenamenti e specie in attacco l’emergenza potrebbe continuare.

Juventus, Dybala e Morata lavoro personalizzato. Vittoria 7-0 contro il Chieri

Anche ieri Paulo Dybala e Alvaro Morata hanno proseguito nel lavoro personalizzato e come ha scritto Tuttosport dunque non sono scesi in campo con il resto della squadra. Non certo buone notizie per mister Allegri, che comunque cercherà in extremis di recuperare quantomeno l’argentino per la panchina. Per Morata invece la speranza è quello di recuperarlo per il match contro l’Inter. Come ha riportato Romeo Agresti su Twitter ieri la Juventus ha sostenuto un test con il Chieri, squadra di serie D, vincendo per 7-0. In evidenza Kean e Kulusevski.