Juventus, messaggio ad Allegri: vuole una maglia da titolare

Tanti dubbi di formazione in casa Juventus quando ormai mancano solamente pochi giorni al ritorno in campo contro la Roma di Mourinho.

Tra giocatori infortunati, stanchi o acciaccati, non è tempo di scelte semplici per mister Allegri. Che deve scegliere il partner di Manuel Locatelli in mezzo al campo ma anche capire chi schierare in avanti. Morata verso il forfait, mentre per Dybala c’è la speranza di un recupero in extremis. Quantomeno per la panchina, con la possibilità di mandarlo in campo nella seconda parte del match. Ma c’è intanto chi scalpita per avere una chance dal primo minuto.

Juventus, Kean in evidenza nel test con una doppietta

Nel test amichevole disputato ieri contro il Chieri, formazione di serie D, si è messo in particolare evidenza Moise Kean che è stato autore di una doppietta. Quasi un “messaggio” per Allegri, che potrebbe mandarlo in campo dal primo minuto al fianco di Chiesa. Le sue qualità non si discutono, Kean spera di trovare sempre più spazio per diventare un perno della Juventus del presente e del futuro.