Calciomercato Juventus, futuro Dembelè: la situazione

Il calciomercato della Juventus chiaramente guarda già al futuro e alle possibili mosse della società bianconera nell’estate del 2022.

Alla fine di questa stagione potrebbero esserci tante occasioni da sfruttare in chiave mercato perchè molti top player sono in scadenza di contratto e il loro futuro è in bilico. Molti di loro hanno già deciso di non rinnovare e di cambiare aria, ma è chiaro che la concorrenza sui futuri parametro zero è sempre ampia. E dunque c’è bisogno di anticipare i tempi in alcuni frangenti. Una occasione, non solo per la Juventus ma anche per altri top club, è in arrivo dalla Spagna dove c’è da decifrare il futuro di Dembelè, attaccante esterno del Barcellona.

Calciomercato Juventus, tanti top club hanno messo nel mirino Dembelè

Le10sport oggi riporta le voci che arrivano dalla Spagna ed esattamente da Mundo Deportivo secondo le quali il Barcellona avrebbe intenzione di prolungare l’accordo con Dembelè in scadenza il prossimo 30 giugno. Tuttavia questo si scontra con la possibilità che il calciatore possa lasciare la Spagna a fine stagione, perchè le offerte non gli mancano di certo. Il quotidiano catalano spiega che il Barcellona è consapevole di questa possibilità, l’agente infatti sarebbe in contatto con club come Manchester United, Liverpool e Chelsea che hanno manifestato interesse sul giocatore. E anche la Juventus chiaramente sarebbe molto interessata a ingaggiarlo a parametro zero.