Calciomercato Juventus, a gennaio possibile bivio per il futuro

Non solo acquisti o cessioni per il calciomercato della Juventus. La società a breve sarà chiamata a prendere delle decisioni importanti riguardo i rinnovi.

Il rinnovo di Dybala non sembra essere in discussione, le due parti sono al lavoro per arrivare ad un accordo definitivo. L’argentino del resto è pienamente al centro del progetto di Allegri. Poi dovrebbe arrivare anche il rinnovo di Cuadrado, altra pedina fondamentale per duttilità ed esperienza. Ma ci saranno da prendere anche delle decisioni in merito a calciatori che hanno l’accordo in scadenza.

Calciomercato Juventus, se non rinnova Bernardeschi potrebbe partire

Come si legge oggi sul Corriere dello Sport c’è da definire il futuro di Federico Bernardeschi. Anche oggi in conferenza stampa Allegri ha parlato di lui dicendo: “sta facendo bene a livello tecnico e mentale, deve trovare continuità di rendimento”. Il contratto dell’esterno offensivo è in scadenza a giugno e la Juventus sta valutando se fare una offerta al ribasso per arrivare al rinnovo e continuare così il “matrimonio”. Se non arrivasse la fumata bianca – spiega il quotidiano – allora non sarebbe da escludere l’ipotesi che il club possa cederlo già a gennaio.