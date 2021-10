Calciomercato Juventus, intrigo Vlahovic | Intesa a zero

Calciomercato Juventus, rebus Vlahovic: intesa per l’affare dell’estate a zero. I dubbi della Fiorentina stanno diventando realtà.

Dopo le esternazioni di Rocco Commisso, la frattura tra la Fiorentina e Vlahovic è ormai divampata nella sua ineluttabile problematicità. Il bomber serbo non ha nessuna intenzione di rinnovare il suo contratto con i “Viola” in scadenza nel 2023, e i gigliati hanno ormai perso la pazienza, stanchi delle continue richieste al rialzo dell’attaccante classe ‘2000, che ormai vive questi freddi mesi autunnali come una sorta di separato in casa. Secondo quanto riferito da “La Gazzetta dello Sport“, stando così le cose, si potrebbe presentare un doppio scenario.

Calciomercato Juventus, rebus Vlahovic: il terrore di Commisso

A gennaio, o al massimo in estate, si potrebbe presentare un club disposto a mettere sul piatto una cifra consistente per Vlahovic, chiaramente inferiore rispetto a quella rifiutata dal patron dei toscani qualche mese fa, alla luce della situazione contrattuale dell’attaccante. Gli estimatori di certo non mancano: dalla Premier è arrivato molto più che qualche semplice sondaggio, così come dalla Liga. In Italia il Milan è stato sempre molto interessato, ma occhio alla posizione della Juventus: il timore di Commisso è che possa ripresentarsi la stessa situazione accorsa con Chiesa che, accordatosi con i bianconeri, rifiutò a più riprese le avances del Liverpool.

I rapporti tra i due club si inasprirebbero ancor di più, a maggior ragione se la Vecchia Signora decidesse di temporeggiare per Vlahovic, non presentando alcun tipo di offerta ai toscani, ed aspettando la naturale scadenza del suo contratto.