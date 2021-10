Calciomercato Juventus, Siviglia in vantaggio sul bomber francese

Si sta parlando tantissimo di calciomercato per la Juventus del futuro anche se ormai la ripresa del campionato è davvero alle porte.

Uno dei reparti sul quale la Juventus interverrà sicuramente è l’attacco, del resto dopo l’addio di Cristiano Ronaldo è vero che il club ha puntato su Kaio Jorge e Kean, ma cerca anche un bomber di spessore che faccia la differenza. Se Vlahovic continua a rimanere un obiettivo importante, ci sono anche altri attaccanti più esperti che si continuano a tenere d’occhio. E uno di questi è Alexandre Lacazette, prolifico centravanti dell’Arsenal.

Calciomercato Juventus, il Siviglia può offrire uno scambio per Lacazette

L’attaccante francese, in scadenza di contratto, è nel mirino di tante squadre e si è parlato nei mesi scorsi anche di un interessamento della Juventus nei suoi confronti. Del resto è un bomber internazionale, dal curriculum convincente. Come riporta però Sportmediaset al momento due spagnole sono in forte pressing, ovvero il Siviglia e l’Atletico Madrid. Con il primo avvantaggiato nella corsa a Lacazette in quanto può mettere sul piatto Youssef En Nesyri, centravanti che potrebbe fare il percorso inverno e finire dunque all’Arsenal, visto che sarebbe una pedina gradita ai Gunners.