Calciomercato Juventus, “tradimento” a zero | Colpaccio in Liga

Calciomercato Juventus, dalla Spagna parlano di un futuro già scritto per l’esterno che avrebbe già un accordo verbale.

Calciomercato Juventus, secondo il ritardo sul prolungamento di contratto di Dembele con il Barcellona, ci sarebbe dietro proprio la Vecchia Signora. Da ‘todofichajes.com’ l’importante indiscrezione sul futuro dell’esterno francese che avrebbe già scelto la sua prossima destinazione per l’estate, con cui si libererà a zero. Sarebbe proprio la Juventus la pretendente che si vedrà arrivare un così importante giocatore a parametro zero, lo comunica il portale spagnolo che parla di un ancora mancato rinnovo proprio per questo motivo.

Dembele arriva a parametro zero | Ha scelto la Juventus

Secondo i media spagnoli infatti il Barcellona si sarebbe praticamente rassegnato dall’idea di vedere l’esterno all’estero. Proprio la Juventus sarebbe la squadra capace di chiudere questa trattativa con già la volontà verbale del giocatore.

Un colpo davvero importante e quanto mai riuscito, nel caso dovesse, appunto, arrivare a parametro zero. Dembele in passato fu uno dei colpi più costosi della dirigenza blaugrana, arrivato a Barcellona alla cifra di oltre 150 milioni. Allegri con Dembele otterrebbe un interprete decisamente importante per la fase offensiva. Giocatore anche molto agile che può quindi coprire tutta la fascia a disposizione.