Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna | Sfida a due per il giustiziere dell’Inter

Calciomercato Juventus, dalla Spagna non hanno dubbi: sfida lanciata per colui che ha deciso la gara contro l’Inter.

La vittoria contro la Roma ha dato nuova linfa alla Juventus, ormai a ridosso del quarto posto: i tre punti preziosissimi ottenuti al termine di un match molto difficile come quello disputato contro la compagine di José Mourinho, hanno proiettato i bianconeri a ridosso delle posizioni di vertici, quelle stesse posizioni che sembrava utopistico raggiungere fino a qualche settimana fa, dopo l’inizio shock culminato con appena un punto conquistato nelle prime tre partite. Merito anche di un centrocampo che sta offrendo maggiori garanzie sia da un punto di vista quantitativo che di qualità, vedasi i due goal consecutivi di Locatelli, o la prova maiuscola di Rodrigo Bentancur di ieri sera.

Il recupero di Arthur ha chiaramente aumentato il ventaglio di opportunità su cui Allegri potrà contare, ma è indubbio il fatto che almeno un rinforzo di valore sarebbe necessario, anche perché Mckennie sembra essere ormai diventato un corpo avulso, e Ramsey è di fatto un separato in casa.

Calciomercato Juventus, colpo dalla Lazio: sfida con il Liverpool

Non è escluso che la dirigenza possa intervenire nuovamente per rinvigorire la zona nevralgica del campo, a maggior ragione se dovessero essere cedute le pedine considerate non imprescindibili da Allegri. Cherubini valuta diversi profili in entrata: il primo nome sulla lista è Aurelien Tchouameni del Monaco, ma occhio ad un ritorno di fiamma. Non ci stiamo riferendo a Pogba, il cui ritorno a Torino è ora come ora molto complicato, ma a Milinkovic Savic, che ha deciso tra l’altro la sfida contro l’Inter, impreziosendo il suo ottimo inizio di stagione con la Lazio, nel quale ha trovato 3 goal e due assist.

Secondo quanto riportato da fichajes.net, sia il Liverpool che la Juventus monitorerebbero la situazione, e sarebbero pronte a darsi battaglia, anche se la Lazio continua a sparare alto per il serbo, che non verrà ceduto a meno di offerte intriganti, superiori agli 80 milioni di euro.