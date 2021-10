Calciomercato Juventus, il Newcastle fa sul serio per il centravanti

Il calciomercato della Juventus del futuro è pur sempre uno degli argomenti più gettonati dalla tifoseria bianconera. Il 2022 del resto è ormai vicino.

Più che a gennaio i rinforzi sono attesi in casa Juventus soprattutto per la prossima estate. Bisogna continuare a ringiovanire la rosa tenendo sempre ben presente il bilancio economico. Si dovrà fare uno sforzo però riguardo il centravanti. Morata potrebbe rimanere, ma si cercherà comunque un altro bomber con le caratteristiche del numero nove. Con la dirigenza bianconera che avrà senz’altro già definito le sue priorità anche se ci si dovrà scontrare con una grande concorrenza.

Calciomercato Juventus, Newcastle pronto a fare offerte per Vlahovic

Come si legge su Tuttosport, in Inghilterra sono sicuri che il Newcastle sarà uno dei grandi protagonisti delle prossime sessioni di calciomercato. “The Sun” scrive che i magpies sono pronti ad una maxi-offerta per convincere la Fiorentina a cedere Dusan Vlahovic, uno dei principali obiettivi della Juventus per il futuro. Dopo il passaggio di proprietà, adesso il club di Premier League ha una importante disponibilità economica e metterebbe sul piatto i 60 milioni di euro richiesti per il calciatore. Il club torinese rimane però alla finestra e sembra essere in pole position per aggiudicarsi le prestazioni del bomber.