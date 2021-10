Calciomercato Juventus, colpaccio Zaniolo: il piano di Cherubini

Calciomercato Juventus, scippo alla Roma per Zaniolo: il piano di Cherubini per mettere le mani sul talento giallorosso.

Fino a quando è restato in campo, Niccolò Zaniolo è stata una delle spine nel fianco della difesa bianconera, in quanto allo strapotere atletico dell’ala offensiva, i cui movimenti lo portano costantemente ad accentrarsi, non è stato facile porre rimedio. E non è un caso che uno degli obiettivi di Paratici, fino a quando l’ex scudiero di Marotta era l’uomo mercato della Juve, fosse proprio l’esterno dei giallorossi, i cui infortuni ne hanno in un certo senso frenato una crescita che ora sta riprendendo in pompa magna.

Tuttavia, il suo contratto scade nel 2024, e al momento la Roma non considera una priorità il suo rinnovo, sebbene l’intenzione di tutti sia quella di prolungare almeno di un paio di stagione il termine ultimo del suo contratto. Situazione che comunque sembra incanalata, ma non è detto che non si possano materializzare sorprese improvvise a stretto giro di posta.

Calciomercato Juventus, colpo Zaniolo: c’è un nodo da sciogliere

Secondo quanto riportato da calciomercatonews.com, le chances per la Juve di mettere le mani su Zaniolo non sono tramontate, anche se la “Vecchia Signora” vuole capire effettivamente l’integrità fisica del calciatore, afflitto da numerosi infortuni nelle ultime stagioni, fermo restando che la Roma lo valuta non meno di 50 milioni di euro: Mourinho, d’altronde, che ha elogiato il classe ’99 in più di una circostanza, punta molto su di lui, e non vorrebbe privarsene tanto facilmente.