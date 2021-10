Juventus, una buona notizia arriva dall’infermeria

Per la Juventus questa seconda metà del mese di ottobre vedrà un calendario davvero molto fitto, sia in campionato che in Champions League.

Per affrontare al meglio questo periodo e raccogliere più risultati positivi possibili c’è bisogno di tutto l’organico bianconero, che ha dimostrato anche nell’emergenza di essere molto competitivo. Se per Dybala si preannuncia uno stop più lungo rispetto a quanto ipotizzato nei giorni scorsi, per fortuna per Allegri arriva una buona notizia dall’infermeria. A poche ore da una nuova impegnativa sfida, questa volta in Champions League per affrontare lo Zenit.

LEGGI ANCHE—>Calciomercato Juventus, assalto a gennaio: la chiave è De Ligt

LEGGI ANCHE—>Calciomercato Juventus, il grande rifiuto: ha detto no ad Agnelli due volte

Juventus, nessuna lesione muscolare per De Ligt

Il difensore centrale De Ligt ha saltato in extremis la partita di campionato contro la Roma per un fastidio muscolare. Come ha scritto su Twitter il giornalista Romeo Agresti però gli esami svolti non hanno evidenziato alcuna lesione. Buona notizia dunque per mister Allegri, che dovrà comunque valutarne le condizioni e capire se sarà abile e arruolabile per la trasferta di Champions League. Difficile ad ogni modo pensare che possa essere rischiato, vista tra l’altro l’impeccabile prova offerta da Bonucci e Chiellini. Gli impegni sono tanti e ravvicinati per cui ci sarà presto bisogno di un De Ligt recuperato al 100%.