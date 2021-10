Calciomercato Juventus, missione rinnovo: la firma sembra vicina

Tra le priorità del calciomercato della Juventus non ci sono solamente acquisti o cessioni ma anche i rinnovi dei calciatori più rappresentativi.

Non c’è solo Dybala tra i rinnovi più urgenti in casa Juventus. L’argentino certo è una priorità per il club, che ha messo il numero dieci al centro del progetto di Allegri. L’accordo per allungare il suo contratto pare cosa fatta, a fine mese potrebbe arrivare la tanto attesa fumata bianca. Ma i bianconeri ora stringono anche per un altro rinnovo contrattuale, quello di Cuadrado, in scadenza nel prossimo mese di giugno.

LEGGI ANCHE—>Calciomercato Juventus, assalto a gennaio: la chiave è De Ligt

LEGGI ANCHE—>Calciomercato Juventus, il grande rifiuto: ha detto no ad Agnelli due volte

Calciomercato Juventus, il rinnovo di Cuadrado altra priorità

Il colombiano si è dimostrato in questi anni un elemento prezioso, duttile e con grande continuità di rendimento. Logico che la Juve voglia averlo con sé anche se ormai non è più un ragazzino. La sua esperienza può essere fondamentale in futuro.

Juan #Cuadrado’s contract extension until 2023 + option for another year with #Juventus is at the final stage. #transfers https://t.co/Xa9NOgXM1G — Nicolò Schira (@NicoSchira) October 19, 2021

Come ha scritto il giornalista esperto di calciomercato Nicolò Schira su Twitter la trattativa per il suo rinnovo è alle fasi finali. Il suo contratto dovrebbe essere allungato fino al 2023 con l’opzione per un’altra stagione.