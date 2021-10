Juventus, una nuova vetrina in arrivo per Kaio Jorge

Nella Juventus che viaggia verso la Russia per la terza partita della fase a gironi di Champions League c’è un’assenza nella lista dei convocati.

E questa volta non per infortunio o per qualche acciacco, ma perché non fa parte della lista consegnata alla Uefa per questo torneo. Stiamo parlando del giovane Kaio Jorge, attaccante nel quale Allegri nutre tanta fiducia e lo ha dichiarato pubblicamente. L’allenatore crede nelle potenzialità del ragazzo che chiaramente si sta ancora adattando al calcio italiano. Dunque il brasiliano non è aggregato alla prima squadra, ma non rimarrà a guardare perchè per lui è pronto un altro palcoscenico.

Juventus, Kaio Jorge giocherà con l’Under 23 di Zauli

Come si legge infatti su Tuttosport, la Juventus ha deciso di far rimanere il ragazzo a Torino e aggregarlo invece alla formazione Under 23 che domani giocherà in serie C contro l’Albinoleffe. Senz’altro un rinforzo di lusso per mister Zauli. Kaio Jorge così avrà modo di farsi notare in un palcoscenico magari meno prestigioso ma non per questo meno impegnativo. Avrà tanti occhi puntati addosso e ci saranno grandi aspettative nei suoi confronti. Del resto il talento non gli manca di certo. Finora è stato anche un po’ frenato da un infortunio, per questo motivo giocando potrà tornare in forma nel minor tempo possibile.