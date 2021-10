Calciomercato Juventus, anche il City vuole il centrocampista

Continuano ad accumularsi voci riguardo il calciomercato della Juventus e i suoi potenziali obiettivi per la prossima stagione.

Guardare al futuro con fiducia, cercando di ringiovanire la squadra tenendo sempre d’occhio il bilancio e il monte ingaggi. La strategia della Juventus è chiara e del resto la dirigenza in questi anni ha sempre mostrato di essere lungimirante. Nel 2022 che sta per arrivare si parla di possibili arrivi giovani, elementi con margini di crescita ma già affermati a grandi livelli. Ma non è sempre facile riuscire a centrare gli obiettivi, tutt’altro.

LEGGI ANCHE—>Calciomercato Juventus, assalto a gennaio: la chiave è De Ligt

LEGGI ANCHE—>Calciomercato Juventus, il grande rifiuto: ha detto no ad Agnelli due volte

Manchester City are looking at the possibility of signing Borussia Monchengladbach's Denis Zakaria as a potential successor to Fernandinho.

AS Roma and Juventus are also huge admirers of the Swiss midfielder. [@Yoonis__Mohamed]#TheGoalpostNews #MCFC #Zakaria #Gladbach #ManCity pic.twitter.com/1xzdMo2Yxa

— The Goalpost (@TGoalpost) October 19, 2021