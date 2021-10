Zenit-Juventus, cosa dicono i bookmaker sulla sfida di Champions

La Juventus sarà di scena contro lo Zenit San Pietroburgo questa sera nella terza giornata della fase a gironi di Champions League.

Partita tutta da seguire quella che vedrà protagonisti Bonucci e compagni. In terra russa la Juventus vuole sfruttare il suo momento positivo per inseguire un successo che vorrebbe dire mettere praticamente il passaggio del turno in cassaforte. Rispetto al match giocato e vinto contro la Roma in campionato ci sono anche meno problemi di formazione e dunque Allegri avrà più possibilità di scelta per quanto riguarda l’undici titolare.

Juventus favorita contro lo Zenit: lo dicono le quote

A confermare la fiducia che c’è nella squadra bianconera anche le quote dei bookmaker su questa sfida. Come riporta Agipronews, gli analisti di Betaland danno la Juventus favorita per il successo sullo Zenit. Il segno “2” infatti viene proposto a 2.20, mentre la vittoria dei padroni di casa è bancata a 3.45. Una quota che è superiore anche a quella relativa al pareggio, quotato invece 3.30. Il dato statistico interessante è la porta inviolata di Szczesny. Zero i gol subiti dalla squadra di Allegri nelle prime due gare.