Juventus, Chiellini sorprende tutti | Le parole che non ti aspetti su CR7

Juventus, Chiellini il capitano bianconero ha parlato di Cristiano Ronaldo e del suo recente addio per ritornare a Manchester.

Juventus, il capitano bianconero Giorgio Chiellini ha parlato dell’addio di Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese ad inizio campionato ha lasciato “orfani” i bianconeri con un clamoroso colpo di scena che l’ha riportato a Manchester, sponde United laddove tutto iniziò. Una botta difficile da digerire per i tifosi ma anche ed, incredibilmente, per i giocatori. Proprio sul caso CR7 ha parlato il capitano bianconero, che come viene riportato da ‘Sportmediaset’, non ha digerito così bene l’addio dell’ex compagno di squadra, almeno non in quelle modalità.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Guardiola apre alla cessione | Colpo a gennaio

Chiellini parla di Ronaldo e del suo addio dalla Juventus

Un addio inaspettato. Le parole di Chiellini in riferimento alla questione sono state chiare: “Cristiano Ronaldo sarebbe dovuto andarsene via prima”. E continua “L’addio così tardivo non ci ha fatto arrivare preparati al modo giusto al campionato”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, fissato il prezzo per Vlahovic | C’è la condizione

Un addio targato 28 agosto, nella partita dopo l’Udinese. Chiellini ha poi concluso: “Fosse rimasto sarebbe stato un valore aggiunto, conosciamo il suo talento. Ma l’addio così tardivo è stato uno shock. Sarebbe stato decisamente meglio per noi se fosse partito prima, avremmo avuto modo di prepararci meglio alla stagione. Abbiamo pagato fin da subito questa situazione”.