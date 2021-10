Calciomercato Juventus, l’assist di Messi per il bomber

Sguardo sempre orientato al futuro per il calciomercato di una Juventus che non fa mistero di volersi rinforzare in vista del prossimo anno.

Il mese di gennaio si avvicina e allora è scontato dire che se la Juventus avrà modo per rinforzarsi, con qualche occasione da cogliere al volo, lo farà senz’altro. La dirigenza vuole allestire una squadra sempre più forte in Italia e in Europa e la lista dei potenziali obiettivi (alcuni anche a parametro zero in vista della prossima stagione) è lunga. I bianconeri probabilmente cercheranno un nuovo centravanti e tra gli obiettivi c’è anche Mauro Icardi. Il cui futuro pare ancora tutto da decidere. Ora a favore della Juve potrebbe arrivare anche un “assist” di Messi.

Calciomercato Juventus, Messi vuole Aguero al Psg: via Icardi?

Calciomercato.it riporta le voci che arrivano dall’Inghilterra ed esattamente dal “Mirror”, secondo le quali Leo Messi vorrebbe come compagno di squadra il centravanti Aguero, ora al Barcellona dopo una lunga militanza al City. Secondo il tabloid inglese i rapporti tra la “pulce” e Mauro Icardi non sarebbero idiallici, ecco perchè a gennaio non è da escludere la partenza del centravanti argentino, valutato attorno ai 35-40 milioni di euro. Con la Juventus, ma non solo, che terrebbe d’occhio la situazione in vista del mercato invernale.