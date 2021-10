Calciomercato Juventus, salta il rinnovo | Affare a parametro zero

Calciomercato Juventus, ormai è certo che il rinnovo non ci sarà. E si avvicina il possibile colpo a parametro zero

Il rinnovo è ormai quasi certo che non ci sarà. E il colpo a parametro zero ovviamente si avvicina. Certo, ci sarebbe da affondare adesso per bruciare la concorrenza di chi, probabilmente, già nei prossimi mesi si presenterà alla corte del Milan.

La cosa certa, stando a quanto riportato da Rudy Galetti, è che la società rossonera ha bloccato praticamente Kamara, centrocampista del Marsiglia, per far fronte al possibile, anzi probabile, addio di Kessie alla fine di questa stagione. Il centrocampista ivoriano non rinnoverà con i rossoneri che, per non perderlo, potrebbero anche decidere di cederlo a gennaio.

Calciomercato Juventus, Kessie reale obiettivo

Già la scorsa estate Kessie è stato un reale obiettivo dei bianconeri che ci hanno fatto più di un pensiero. Ma dopo le partenze di Donnarumma e Calhanoglu, Maldini non si poteva permettere di smantellare totalmente l’ossatura di una squadra che è arrivata dopo 7 anni a giocarsi la Champions League. Ma nel corso di questi mesi passi avanti per il rinnovo non sono stati fatti. E l’addio a giugno è ormai sicuro. Anche se, per non perdere anche l’ex Atalanta a parametro zero, la dirigenza rossonera potrebbe anche cercare di cederlo a gennaio.

Come si sa, sull’ivoriano ci sono anche Manchester United e Psg: anche se entrambi i club al momento hanno altri pensieri. I rossi allenati da Solskjaer cercheranno di trovare un accordo – difficile – con Pogba; i francesi hanno troppi elementi in mezzo al campo e dovranno comunque cedere qualcuno prima di poter affondare per il milanista. Ecco perché la Juve ci può provare, sfruttando le “debolezze” degli altri.