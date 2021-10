Inter-Juventus, cosa dicono i bookmaker sul derby d’Italia

Inter-Juventus è una partita molto attesa dalle tifoserie per la rivalità storica dei due club. Ma in palio ci sono punti d’oro: cosa dicono le quote?

L’Inter di Inzaghi finora ha commesso pochi passi falsi nella sua stagione, al contrario di una Juventus che ha iniziato male il campionato e che ora si trova costretta a recuperare. Il confronto tra i nerazzurri e i bianconeri è molto atteso, perché riuscire a portarsi a casa l’intera posta in palio è davvero molto importante. Si preannunciano dunque novanta minuti infuocati con i calciatori pronti a tutto pur di spingere la propria squadra al successo.

Juventus, le quote dei bookmaker la danno sfavorita contro l’Inter

Come riporta Agipronews, per i bookmaker c’è una squadra favorita in questo derby d’Italia e non è la Juventus. Secondo infatti gli analisti di Stanleybet.it è maggiormente probabile un successo dell’Inter. Il segno 1 è infatti in lavagna a 2.09 contro il 3.35 del 2, vale a dire il trionfo degli uomini di Allegri. Sulla stessa falsariga la quota che riguarda il pareggio, visto che il segno X è quotato 3.55. Nonostante la ritrovata solidità difensiva, i bookmaker puntano su una sfida ricca di gol. Il segno “over” è infatti quotato 1.73.