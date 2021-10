Inter Juventus, parla Inzaghi | L’allenatore dell’Inter nel post partita

Inter Juventus, espulso a fine partita, il mister nerazzurro è intervenuto ai microfoni di Dazn parlando dell’episodio sul rigore.

L’episodio incriminato è stato quello del rigore, assegnato ai bianconeri e che ha permesso il pareggio sull’1-1 con calcio di rigore di Paulo Dybala. Ecco le parole del mister nerazzurro:

“Penso che abbiamo condotto la partita fino alla fine. Due punti buttati via che non mi fanno piacere. L’arbitro era a due metri e poi viene richiamato. C’è dispiacere per i tifosi, per la prestazione dei ragazzi. Abbiamo meritato di più”.

“Ho avuto l’impressione che tutta la partita abbiamo dominato, mai andati in affanno. Gestito dall’inizio alla fine. Dovevamo prestare più attenzione era giustificato ma l’arbitro ha inciso sulla partita“.

“Ho visto l’arbitro a due metri e faceva segno che era tutto a posto e allora mi sono arrabbiato perché non ho capito questo cambio di pensiero“.

