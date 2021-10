Inter Juventus, intervista a Dybala | Le parole dopo il pareggio di San Siro

Inter Juventus, il derby d’Italia si è concluso con un pareggio. Ai microfoni di Dazn ha parlato Dybala che ha commentato il match.

“Un pareggio che è un punto molto importante per come è andata la partita questa sera. Siamo la Juve, giochiamo per vincere. Tutti vogliamo vincere. Per come andata la partita un pareggio importantissimo”.

“Dobbiamo migliorare in fase offensiva, non possiamo fare solo un gol la partita ma dipende dalle avversarie, vogliamo vincere e basta, anche uno a zero se necessita”.

“Un gol che questa sera vale molto per me. Voglio aiutare i miei compagni e fare felici i tifosi. Ho avuto tanti infortuni che non mi hanno lasciato tranquillo, adesso sto bene”.

“Credo che dopo tanti anni alla Juventus, ho imparato dai leader e io sono cresciuto con loro. Ora è arrivato il mio momento e faccio il meglio per la squadra”.

