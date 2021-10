Pagelle Inter Juventus e voti | Come hanno giocato i bianconeri a San Siro

By

Voti e pagelle di Inter Juventus: top e flop dei bianconeri, il primo derby d’Italia della stagione allo stadio Meazza.

Pagelle Juventus

Szczesny 5.5 Non può nulla sul primo gol.

Danilo 6 il brasiliano senza brillare trova sempre la copertura giusta.

Bonucci 5 Una gara non certamente entusiasmante per il binomio difensivo.

Chiellini 5.5 Stasera ha avuto filo da torcere e pecca su qualche passaggio.

Alex Sandro 5 Il brasiliano non è in serata sbagliando tanti palloni e figurando, il più delle volte, superficiale in fase offensiva.

Locatelli 5 Ormai uno dei centrocampisti inamovibili di Allegri, questa sera, non ha saputo mettersi in luce come sperato.

Bentancur 5 Entra al posto dell’infortunato Bernardeschi ma sbaglia tanto e alle volte perde palloni preziosi.

Cuadrado 5 Il colombiano non riesce ad esprimersi come sperato e stasera non è nelle sue migliori serate.

Bernardeschi S.V. Esce per un infortunio alla spalla già nel primo tempo, sostituito da Bentancur.

Kulusveski 5.5 Parte titolare e ci mette la grinta giusta, lo svedese sta acquistando fiducia offensiva ma non riesce ad offendere come vuole.

McKennie 5 Non una partita speciale per l’americano che nonostante l’impegno non riesce comunque ad offendere come sperato.

Dybala 6,5 Entra insieme a Chiesa e la partita prende un ritmo completamente diverso e fa gol su rigore, pareggiando sull’1-1.

Chiesa 6 L’anima e la voglia di sacrificarsi per la propria squadra, entra, forse troppo tardi, ma ci prova fino alla fine.

Arthur S.V.

Kaio Jorge S.V.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, il Chelsea affonda | Pronto il doppio colpo

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scambio con l’Inter | Calhanoglu sul piatto!