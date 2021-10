Calciomercato Juventus, dalla Spagna sono sicuri: il centrocampista avrebbe scelto la destinazione per la prossima stagione. Ecco i dettagli

Dalla Spagna sono sicuri. Il centrocampista, per la prossima stagione, avrebbe scelto la sua destinazione. Che non è in Italia e nemmeno in Francia, visto che il Psgg si è anche interessato, e tanto, alle sue prestazioni.

Todofichajes.net, insomma, sottolinea come Frank Kessie, centrocampista del Milan lascerà il rossonero probabilmente a giugno – ma occhio anche alle possibilità per gennaio – non avrebbe nessuna intenzione di andare a confrontarsi nel campionato francese, ritenuto un passo dietro rispetto alla massima serie italiana. Ma nemmeno nel Bel Paese, l’ivoriano, avrebbe la voglia di continuare a giocare. E allora ecco che il Real Madrid avrebbe già iniziato i colloqui con il procuratore.

Calciomercato Juventus, su Kessie c’è il pressing del Real Madrid

Proprio i Blancos, secondo il portale spagnolo, avrebbero iniziato a parlare con l’agente di Kessie per portarlo al Madrid al termine della stagione. Un colpaccio a parametro zero che interessa anche al Barcellona, che per i noti problemi economici, non ha la possibilità di investire sui cartellini e punta decisamente ai colpi senza spendere un euro. Così come successo per Aguero, ad esempio, arrivato alla corte di Koeman da svincolato.

La notizia principale, comunque, è che il Psg è praticamente tagliato fuori dalla questione relativa al calciatore. Una buona notizia per la Juve che, però, deve anche guardarsi dall’assalto delle spagnole e anche dei club di Premier League, spiega ancora il sito spagnolo. Certo, se venisse confermata anche l’idea di un addio alla Serie A, allora non ci sarebbero dubbi che anche la società bianconera dovrebbe guardare verso altri obiettivi.