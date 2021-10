Il calciomercato della Juventus nel prossimo 2022 guarderà con grande attenzione anche all’elenco dei calciatori in scadenza di contratto.

E’ ormai da qualche anno che anche le big d’Europa hanno modo di ingaggiare ottimi calciatori a parametro zero, dopo la scadenza del loro contratto. Anche la Juventus segue con attenzione quei calciatori il cui accordo scadrà il prossimo 30 giugno. Per qualcuno di loro arriverà un rinnovo contrattuale, altri invece hanno deciso o decideranno di cambiare squadra. A giugno 2022 dunque potrebbero esserci delle vere e proprie occasioni da cogliere al volo. Come quella che potrebbe arrivare dalla Bundesliga, sempre che non ci sia un cambio di rotta.

Come ha scritto infatti il giornalista Nicolò Schira su Twitter, il centrocampista del Bayern Monaco Correntin Tolisso è pronto a cambiare aria alla fine della stagione. Ha il contratto in scadenza nel prossimo mese di giugno e non ci sono – almeno al momento – trattative per un suo rinnovo. Tant’è che l’agente sarebbe già al lavoro per trovare una nuova destinazione.

Correntin #Tolisso is ready to leave #BayernMunich as a free agent at the end of the season. His contract expires in June and the talks to extend the contract are off. His agent is already working to move him for the next summer. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) October 26, 2021