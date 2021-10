Juventus-Sassuolo probabili formazioni: le ultime dalle due squadre

Grande attesa per il match che vedrà la Juventus protagonista questo pomeriggio contro il Sassuolo alle ore 18.30.

Tre punti d’oro in palio allo Stadium in un confronto che la squadra di Allegri cercherà di vincere a tutti i costi per avvicinarsi alle posizioni che contano. Le big non stanno perdendo colpi, proprio per questo motivo bisognerà dare il massimo in questa seconda parte del girone d’andata per non rimanere attardati. Il Sassuolo proverà però a rendere cara la pelle, consapevole della qualità del suo gioco e delle ottime individualità che ha in attacco. Nella Juventus tanti dubbi ancora riguardo alla formazione che scenderà in campo.

LEGGI ANCHE—>Calciomercato Juventus, assalto a gennaio: la chiave è De Ligt

LEGGI ANCHE—>Calciomercato Juventus, il grande rifiuto: ha detto no ad Agnelli due volte

Nella Juventus si vedranno sicuramente dall’inizio Dybala, Perin, Chiesa e De Ligt, mentre per tutto il resto ci sono diversi nodi da sciogliere. E’ il tempo di far rifiatare qualcuno in vista dei prossimi impegni ravvicinati ed allora ecco che Arthur e Rabiot potrebbero rivedersi dal primo minuto. Nel Sassuolo Defrel completerà il tridente offensivo con Berardi e Traorè alle spalle dell’unica punta Raspadori, che dovrebbe essere preferito a Scamacca.

Juventus-Sassuolo, le probabili formazioni

JUVENTUS (4-4-2): Perin; De Sciglio, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Arthur, Rabiot; Dybala, Morata.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogério; Frattesi, Maxime Lopez; Berardi, Traoré, Defrel; Raspadori.