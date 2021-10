Calciomercato Juventus, esonero Allegri | L’annuncio in diretta

Calciomercato Juventus, in radio l’annuncio su Massimiliano Allegri che ieri ha perso contro il Sassuolo in casa.

Calciomercato Juventus, come riportato da ‘radioradio.it’, Tony Damascelli ha parlato direttamente su un fallimento bianconero e sulle brutte prestazioni offerte dalla Vecchia Signora da quando è ritornato il mister Massimiliano Allegri. Senza mezzi termini, Damascelli ha parlato di un “disastro a Torino, fallimento di Allegri, squadra cotta, sfinita nella testa”. Dei titolari Damascelli ha salvato solo il paladino dell’europeo Federico Chiesa e il ritrovato Paulo Dybala. Secondo il noto tifoso bianconero solo la situazione “drammatica” dell’attuale Juventus “salva il mister toscano dal possibile licenziamento, e dai nove milioni che prenderà nei quattro anni in cui ha firmato”. Ieri sera una partita che andava vinta, soprattutto guardando la classifica. Ora, già ad ottobre, la testa alta si allontana sempre di più, con due capoliste già lontane, nonostante sia ancora tutto ampiamente aperto. Staremo a vedere se il mister avrà qualche asso nella manica per i prossimi match che vedranno impegnati i bianconeri sia in Champions League contro lo Zenit, sia in campionato nella trasferta di Verona.

